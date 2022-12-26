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Большинство немцев ожидают роста инфляции в 2023 году

DPA: половина граждан ФРГ не верят прогнозу ЦБ страны о снижении инфляции в будущем году

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Половина жителей Германии считают, что инфляция в стране в 2023 году продолжит повышаться. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты исследования социологического института YouGov.

«50% <...> считают вероятным, что инфляция продолжит расти и в 2023 году», — сказано в сообщении.

По данным опроса, 28% думают, что темпы инфляции сохранятся на высоком уровне последних месяцев. В перспективе на три года большая часть респондентов считают, что инфляция будет расти (35%) либо останется на таком же высоком уровне (24%). Только 28% ожидают, что скорость инфляции в среднесрочной перспективе понизится. 12% воздержались от оценок.

В материале указывается, что примерно каждый пятый житель ФРГ (22%) из-за высокого роста цен сейчас откладывает меньше денег, чем раньше.

В опросе приняли участие 2057 граждан старше 18 лет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об обязательстве Центробанков Германии и Франции снизить инфляцию в пять раз к 2025 году. Одной из главных задач властей двух стран на ближайшие годы станет реализация стратегии денежно-кредитной политики по достижению целевого показателя инфляции в 2% к концу 2024 или 2025 года.

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