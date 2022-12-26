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В Госдуме прогнозируют переориентацию экономики на азиатские рынки

Глава комитета Госдумы Аксаков заявил о перестройке российской экономики в ближайшие годы

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Российскую экономику к 2024-2025 годам ждет структурная перестройка с переориентацией на азиатские рынки. Такой прогноз дал в беседе с телеканалом RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы должны заложить фундамент для серьезных перемен, и, думаю, уже к 2024—2025 годам вся инфраструктура будет переориентирована прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам, то есть на бурно развивающиеся экономики с огромным населением и крупными рынками», — сказал Аксаков.

Эксперты прогнозируют, что мировая экономика в 2023 году будет в тяжелом положении, однако не скатится в рецессию, а рост затормозится до 2%. Они полагают, что ситуацию могут спасти Индия и Китай, чье развитие будет постепенно нарастать. Однако особую обеспокоенность продолжат вызывать экономики США и стран Евросоюза. Например, Европа очень сильно зависит от поставок энергоресурсов. Поэтому данный регион является слабым звеном мировой экономики.

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