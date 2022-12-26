Депутат Исаев: поправки об отмене преференций для уехавших из РФ коснутся ИП и самозанятых

Член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев заявил, что разрабатываемые в Госдумые поправки об отмене льготных налоговых режимов для уехавших из России граждан коснутся индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом он сообщил «Интерфакс».

Как отметил депутат, в России ИП и самозанятые платят фактически 4-6% налога от своих доходов. Чтобы этим не злоупотребляли уехавшие за границу люди, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить для них льготные режимы, указал он.

По словам Исаева, согласно разрабатываемым поправкам, уехавшие из РФ должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как ИП, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в российском законодательстве.

Налог для нерезидентов — индивидуальных предпринимателей, по его мнению, должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору. В противном случае это может привести к массовому переходу с трудовых договоров на гражданско-правовые для того, чтобы получить более легкое налогообложение, «то есть составить 30%», предупреждает он.

Он также считает, что уехавшие граждане не должны работать как самозанятые, а становится индивидуальными предприниматели или работать по трудовому договору.

Значительная часть уехавших из страны работают по договорам гражданско-правового характера, то есть, как он пояснил, они не нанимаются на работу, а как бы оказывают услуги. Как отмечает Исаев, очень часто таким образом обходится необходимость заключения трудового договора для нерезидента и эта неприятная норма о повышении подоходного налога до 30%.

Ранее глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас сообщал, что в Госдуму внесут законопроект об ограничении удаленной работы из-за границы для россиян. Как писали СМИ, они могут коснуться чиновников, работников транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности.

При этом Минцифры заявило, что не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях.