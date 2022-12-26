Риелтор Преображенский допустил снижение цен на новостройки в России на 5% в 2023 году

Цены на новостройки упадут на 3-5% в первом квартале 2023 года. Такой прогноз РИА Новости дал основатель компании Apple Real Estate Данила Савченко.

«Спрос на новостройки уже упал на 30-40% из-за увеличения ставок по ипотеке. Застройщики будут давать населению скидки в связи с этим», — указал Савченко.

Эксперт уточнил, что после подорожания льготной ипотеки до 20% клиентов будут выбирать готовое жилье.

«Цены на него упадут на 2-3% из-за снижения спроса на фоне повышения благосостояния граждан», — считает Савченко.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно.

По данным «Этажей», в Москве стоимость аренды однушки снизилась на 15,7%. В декабре снять такую квартиру в столице можно за 46,49 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 12,5% до 30,6 тыс. руб. В Красноярске стоимость аренды однушки упала на 4,1%, в Казани на 2,8% и Самаре на 1,8%. Снять такую квартиру в декабре в Красноярске можно за 18,33 тыс. руб., в Казани – за 22,82 тыс., в Самаре – за 17,9 тыс. руб.