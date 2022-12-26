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«Ъ»: логистическая компания FESCO приостановила прием опасных грузов во Владивостоке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Логистическая компания FESCO, владеющая Владивостокским морским торговым портом, приостановила прием опасных грузов. Речь идет о контейнерах с жидкими опасными грузами в «бочках» и «еврокубах» на морских маршрутах, включая клеи, растворители и краски, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие письма руководства фирмы к грузоотправителям.

«FESCO (владеет Владивостокским морским торговым портом) приостановила прием опасных грузов. Временно не принимаются заявки на перевозки контейнеров с жидкими опасными грузами в «бочках» и «еврокубах» на морских маршрутах, следующих во Владивосток и далее по железной дороге в импортном и транзитном направлениях. К таким грузам относятся клеи, растворители и краски», — говорится в материале.

По словам источника на логистическом рынке, традиционно подобные опасные грузы отправляли через порты Северо-Запада, включая порт в Новороссийске. Однако после введения торговых ограничений со стороны западных стран большая часть нагрузки по отправке подобной продукции легла на дальневосточные порты.

«Площади для хранения в портах Дальнего Востока заполнены, причем есть нормативы по объему хранения, которые нельзя нарушать. Прием жидких опасных грузов приостановлен до момента, пока не вывезут скопившиеся объемы», — заключается в статье.

15 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей дополнительных денежных средств. Это необходимо для финансирования рекордной инвестиционной программы госхолдинга РЖД в следующем году на общую сумму 1,23 трлн рублей.

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