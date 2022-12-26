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FT: из-за распространения COVID-19 в КНР Apple заявила о первом за три года падении доходов

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@Jake31Krol/Twitter

Чистая прибыль американской корпорации Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8%, впервые за три года доходы компании не вырастут, пишет Financial Times, ссылаясь на аналитическую компанию Visible Alpha.

По данным аналитиков, в настоящее время в Китае собирают 90% устройств iPhone, также на КНР приходится пятая часть выручки корпорации. Из-за коронавирусных ограничений и резкого всплеска заболеваемости после их отмены компания столкнулась с нехваткой от 5 до 15 миллионов iPhone.

Магазинам Apple в Пекине приходится сокращать рабочие места из-за болезни сотрудников, нехватка рабочих также заметна и на производственных линиях.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Пекина переболела ковидом в декабре.

Издание South China Morning Post писало, что пик заболеваемости коронавирусом в КНР может наступить в январе.

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