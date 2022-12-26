РБК: ЕС в августе — октябре увеличил поставки вина в Россию более чем на 40%

Евросоюз в период с августа по октябрь увеличил поставки вина в Россию на 43%, пишет РБК, ссылаясь на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

В публикации говорится, что за три месяца в Россию ввезли 1 млн гл вина (тихие, игристые и прочие вина), это 42,7% от того объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за предыдущие 12 месяцев (2,35 млн гл).

Крупнейшие по поставкам страны — Франция, Германия, Италия и Латвия — продемонстрировали двузначный прирост от 89,5 до 37,4%. В топ-5 по приросту поставок год к году попали страны, которые традиционно поставляли в Россию небольшие объемы вина: Австрия (рост в шесть раз); Болгария (в пять раз), Хорватия (почти в три раза), Эстония (на 133%), Финляндия (на 132%).

Специалисты по рынку назвали это явление экстремальным компенсаторным ростом, так как с марта по апрель падение импорта алкоголя в Россию составило 30%.

Ранее в Роскачестве рассказали, что при подаче любого вина необходимо соблюдать правильный температурный режим, однако именно холод позволяет замаскировать некачественный напиток.