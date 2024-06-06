Призер ОИ: теннисистка Андреева прекрасно знает слабые и сильные стороны Паолини

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может пробиться в финал Открытого чемпионата Франции, поскольку она знает слабые и сильные стороны своей соперницы по полуфиналу итальянки Ясмине Паолини. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Соперницей Андреевой будет итальянка Паолини, которая в трех сетах обыграла Рыбакину. С ней Мирра уже встречалась и прекрасно знает, как она играет, знает ее сильные и слабые стороны. К тому же, она обыгрывала Паолини, что должно добавить ей уверенности и понимания: она может попасть в финал турнира Большого шлема. Надо думать только о ближайшем матче и о возможности пройти еще на один круг дальше», — считает Петрова.

В четвертьфинале Андреева сенсационно обыграла вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Матч россиянки с Паолини состоится в четверг, 6 июня, и начнется не раньше 18:00 по московскому времени.

Ранее Петрова заявила, что Андреева очень разнообразно играла против Соболенко.