Второе уголовное дело возбудили после жесткого ДТП с трамваями в Кемерове

По факту ДТП с трамваями в Кемерове, в котором пострадали более 100 человек, было возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщило главное управление МВД России по региону в своем Telegram-канале.

«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 6 июня на Логовом шоссе. В результате ДТП с двумя трамваями пострадали 119 человек.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

Ранее в Кремле прокомментировали аварию с трамваями в Кемерово.