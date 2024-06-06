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В России Крым и новые регионы могут объединить в Новороссию

Балицкий анонсировал создание Новороссии из Крыма и четырех новых регионов

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РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ближайшее время в России будет создан новый федеральный округ, состоящий из четырех новых регионов и Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор отметил, что сейчас данная инициатива обсуждается на федеральном уровне. По словам Балицкого, новый округ может быть назван «Новороссией».

В 2014 году в России, после вхождения Крыма, был создан Крымский федеральный округ. В него вошли Республика Крым и город Севастополь. В июле 2016 года округ был упразднен, полуостров вошел в состав Южного федерального округа.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года. О возможности создания нового округа тогда говорил сенатор от полуострова Сергей Цеков.

Позже, в октябре того же года, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила «не забегать вперед» по этому вопросу. По ее словам, «могут быть и другие форматы», помимо создания нового округа. При этом еще тогда она заверила, что вопрос обсуждается и в правительстве, и в администрации президента России.

Ранее Балицкий отстранил зампреда правительства Запорожской области после проверки.

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