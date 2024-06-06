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В Свердловской области дети пошли на рыбалку с дедушкой и потерялись в лесу

Более 200 человек ищут детей, заблудившихся в Свердловской области в лесу

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области/VK

В Свердловской области более сотни человек ищут брата и сестру, которые заблудились в лесу. Об этом сообщает Ura.ru.

Вместе с дедушкой два дня назад дети 10 и 12 лет из Тюмени отправились на рыбалку, но в какой-то момент разделились. Вместе с младшими членами семьи остались две собаки породы бигль, которые не отходят от своих хозяев. Пенсионер вышел из леса без детей.

Сначала родители пытались искать сына и дочь самостоятельно, но впоследствии обратились к волонтерам. На данный момент на месте работают более 200 человек, в том числе и кинологи.

Как сообщает 72.ru, недалеко от деревни Бурмакина у семьи был вагончик, «что-то вроде дачи». Пенсионер, который находился с ними, не смог внятно объяснить, что произошло.

«Дедушка недавно болел. Он постоянно путается в показаниях и ничего точно сказать не может», – сообщается в публикации.

Спасатели планируют отправиться вглубь леса, так как дети могли уйти туда.

Помимо кинологов и волонтеров, на месте работают сотрудники МВД и следователи.

Ранее в Красноярске семилетний ребенок сбежал из больницы и пропал.

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