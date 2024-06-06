Мария Захарова назвала стратегию поведения во время культуры отмены

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ назвала стратегию поведения во время культуры отмены. Ее цитирует NEWS.ru.

Сохранение культуры и культурной повестки и постулирование невозможности отмены культуры, по ее мнению, сейчас является самым главным.

«Я сейчас говорю не о нашем национальном качестве, это же весь мир проходит. Безумие, когда какие-то странные люди, буквально маргиналы, которые не сделали ничего хорошего для планеты, но получили какие-то возможности управления рычагами власти на Западе, говорят о том, что нужно взять и отменить российскую культуру», — сказала Захарова.

По словам дипломата, на Западе хотят отменить крупных российских композиторов, писателей и художников, несмотря на то, что даже не знакомы с их произведениями, что недопустимо.

Накануне Успенская призналась, что мечтает продолжить сотрудничество с Марией Захаровой.

Ранее в Москве стартовал фестиваль «Красная площадь».