Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху назвали катастрофой для Израиля

Бизнесмен Эмануэль назвал Нетаньяху катастрофой для Израиля

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал катастрофой для страны, потому что он потерпел неудачу в обеспечении безопасности израильтян. Такое мнение выразил американский бизнесмен, глава холдинга Endeavor Group Ариэль Эмануэль в статье для британской газеты Financial Times.

Бизнесмен считает, что нет ничего удивительного в том, что палестинская группировка ХАМАС вновь появляется на тех позициях в секторе Газа, которые Израиль «уже зачистил».

По его мнению, у Нетаньяху нет плана относительно конфликта с ХАМАС.

У премьера Израиля, уверен Эмануэль, есть только один план — бесконечная война, чтобы он мог оставаться на своем посту. В своей статье он также пишет, что политика Нетаньяху наносит ущерб Израилю и евреям во всем мире.

По его словам, Израилю не удастся освободить заложников и минимизировать последствия боевых действий в секторе Газа, «если у руля будет потерпевший неудачу, некомпетентный и эгоистичный лидер».

В мае в Израиле раскритиковали обещание ФРГ арестовать Нетаньяху из-за ордера МУС.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами