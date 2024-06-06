Нетаньяху назвали катастрофой для Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал катастрофой для страны, потому что он потерпел неудачу в обеспечении безопасности израильтян. Такое мнение выразил американский бизнесмен, глава холдинга Endeavor Group Ариэль Эмануэль в статье для британской газеты Financial Times.

Бизнесмен считает, что нет ничего удивительного в том, что палестинская группировка ХАМАС вновь появляется на тех позициях в секторе Газа, которые Израиль «уже зачистил».

По его мнению, у Нетаньяху нет плана относительно конфликта с ХАМАС.

У премьера Израиля, уверен Эмануэль, есть только один план — бесконечная война, чтобы он мог оставаться на своем посту. В своей статье он также пишет, что политика Нетаньяху наносит ущерб Израилю и евреям во всем мире.

По его словам, Израилю не удастся освободить заложников и минимизировать последствия боевых действий в секторе Газа, «если у руля будет потерпевший неудачу, некомпетентный и эгоистичный лидер».

В мае в Израиле раскритиковали обещание ФРГ арестовать Нетаньяху из-за ордера МУС.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.