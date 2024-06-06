Генерал армии заявил, что после СВО Россия станет другой страной

Генерал армии Анатолий Куликов заявил, что после окончания спецоперации Россия станет совсем другой страной. Его слова передает «Царьград».

Куликов призвал власти назвать россиянам истинные цели специальной военной операции.

«Страна изменит какие-то нынешние свои взгляды, исходя из тех уроков, которые на протяжении 30 лет преподавал нам Запад. И в экономике, и в политике», — поделился генерал.

Он добавил, что какие-то аспекты идеологии также должны вернуться в жизнь россиян. Кроме того, Куликов полагает, что может измениться даже Конституция РФ, ведь «нынешняя была написана американцами».

Генерал призвал власти России дать четкий ответ на вопрос, что Россия получит по итогам СВО и какую цену заплатит.

До этого депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев в своем Telegram-канале предложил внести в Уголовный кодекс изменения, согласно которым эксплуатация темы СВО скамерами считалась бы серьезным отягчающим обстоятельством.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.