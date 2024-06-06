Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал армии заявил, что после СВО Россия станет другой страной

Генерал Куликов: по окончании спецоперации Россия станет другой страной

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Генерал армии Анатолий Куликов заявил, что после окончания спецоперации Россия станет совсем другой страной. Его слова передает «Царьград».

Куликов призвал власти назвать россиянам истинные цели специальной военной операции.

«Страна изменит какие-то нынешние свои взгляды, исходя из тех уроков, которые на протяжении 30 лет преподавал нам Запад. И в экономике, и в политике», — поделился генерал.

Он добавил, что какие-то аспекты идеологии также должны вернуться в жизнь россиян. Кроме того, Куликов полагает, что может измениться даже Конституция РФ, ведь «нынешняя была написана американцами».

Генерал призвал власти России дать четкий ответ на вопрос, что Россия получит по итогам СВО и какую цену заплатит.

До этого депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев в своем Telegram-канале предложил внести в Уголовный кодекс изменения, согласно которым эксплуатация темы СВО скамерами считалась бы серьезным отягчающим обстоятельством.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами