Новак рассказал, что возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется

Техническая возможность последующего ремонта «Северных потоков» сейчас сохраняется, однако на это требуются деньги и время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент назвать стоимость и сроки ремонта на «СП» пока нельзя.

«Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура...» — обратил внимание российский вице-премьер.

Он также подчеркнул, что Россию не допускают к информации о ходе расследования по взрывам на «СП-1» и «СП-2».

В сентябре текущего года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи подтвердили два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее Госдеп назвал безосновательными обвинения о связи США с взрывами на «Северных потоках».