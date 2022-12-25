Возобновление работы СПГ-завода Freeport после аварии в США отложили на вторую половину января

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG решили открыть после ремонта во второй половине января 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания Freeport LNG не планирует начинать первоначальный перезапуск своего завода по сжижению газа до второй половины января 2023 года», — отметили в публикации.

В сообщении также указали, что требуется дополнительное время для регулирующих органов, которые должны рассмотреть заявления компании и получить необходимые разъяснения.

В Freeport LNG добавили, что уже к 23 декабря все основные ремонтные работы на заводе были закончены.

В конце августа на сайте компании сообщалось, что возвращение крупного американского СПГ-завода Freeport LNG в Техасе сдвинули на ноябрь. При этом 30 июня предполагалось, что частично операции будут восстановлены в начале октября. Однако теперь работа предприятия может начаться лишь к ноябрю. К концу месяца предприятие должно выйти на устойчивый уровень работы.

В июне один из крупнейших заводов США, который производит сжиженный природный газ (СПГ), Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии. Тогда аналитики сошлись во мнении, что происшествие потрясло рынок природного газа в США.