FT: основные конкуренты россиян за жилье в Дубае — европейцы, финансисты из Азии и индийцы

Дома в Дубае чаще всего покупают европейцы, финансисты из Азии, индийцы и россияне, повышение спроса привело к резкому подорожанию недвижимости. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что европейцы стали основными конкурентами россиян из-за того, что стремятся к теплому климату и низким налогам.

Издание отмечает, что азиатские финансисты и индийцы также заинтересованы в жилье в эмиратах. Для граждан Индии в Дубае действует программа для долгосрочного проживания.

По информации агентства по недвижимости CBRE, количество сделок с недвижимостью с начала года побило рекорд, установленный за аналогичный период в 2009 году, а арендная плата за этот срок выросла более чем на четверть.

Ранее по статистическим данным агентства элитной недвижимости Skolkovo Realty стало известно, что спрос на недвижимость в Дубае среди жителей Москвы по итогам сентября подскочил на 112,8% по сравнению с августом. Жители столицы России ринулись скупать жилье на популярном курорте на фоне общей неопределенности внутри страны.