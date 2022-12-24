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Стало известно, в какую сумму обойдется празднование Нового года в ресторанах Москвы

Празднование Нового года в ресторанах Москвы обойдется в сумму от 5 до 110 тысяч рублей

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Alexander Zemlianichenko Jr/AP

Празднование Нового года в ресторане в центре Москвы обойдется в 5 — 110 тыс. рублей в зависимости от уровня заведения, программы и меню, передает РИА Новости.

Так, до 10 тыс. рублей придется оставить в ресторанах на улицах Большая Дмитровка и Таганская, если захочется встретить в них Новый год. Заведения предложат посетителям живую музыку, диджей-сеты, а дети смогут насладиться присутствием Деда Мороза и Снегурочки.

В ресторане на улице Садовая-Черногрязская Новый год можно встретить, наслаждаясь грузинской кухней, а также заказав оливье. Там гостей ждут живая музыка, грузинские танцы, народные песни.

В ресторане на Краснопресненской набережной предлагают дискотеки в стиле 90-х. Гостей будет ждать шведский стол, а также всю ночь будет работать free-бар. В меню заведения представлены стейки, устрицы, ежи и другие изысканные блюда. Заплатить за все это придется от 23 тыс. рублей.

Люксовый ресторан с дворцовым интерьером на Тверском бульваре в этом году готовит для посетителей праздник в стиле бразильского карнавала. Кроме того, на мероприятие прибудут артисты Полина Гагарина и Леонид Агутин. Стоимость билетов на праздник варьируется от 70 тыс. до 110 тыс. рублей, детский билет можно приобрести за 45 тыс. рублей.

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