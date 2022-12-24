Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне сократили спрос на реструктуризацию долгов на 8,5% в ноябре

close
100%
Unsplash

Россияне уменьшили спрос на реструктуризацию кредитов в ноябре почти на 8,5% по сравнению с показателями месяцем ранее, однако он остался на среднем уровне третьего квартала. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Банка России.

По данным Банка России, в ноябре общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц составило 182 тыс. штук. Это результат на 8,4% ниже предшествующего месяца, однако сравним со средним показателем за третий квартал (184,1 тыс.) и в 1,7 раза ниже показателя первых четырех месяцев действия программы (301,2 тыс.).

Эксперты рынка сошлись во мнении, что при оформлении кредита о реструктуризации задумывается не больше 10% физлиц. При этом лишь половина россиян могут спрогнозировать свою платежеспособность только на три месяца. Большинство же клиентов считают, что реструктуризация является крайней мерой, поэтому особого роста заявок быть не должно.

Аналитики посчитали, что самим банкам невыгодно увеличивать доли реструктуризаций в своих портфелях. Кроме того, банк не обязан заниматься реструктуризацией долга клиента по заявке от него. Кроме того, заемщик может обанкротиться, что по умолчанию невыгодно кредитору.

30 ноября российский Центробанк порекомендовал кредитным организациям проводить реструктуризации займов и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть