Россияне сократили спрос на реструктуризацию долгов на 8,5% в ноябре

Россияне уменьшили спрос на реструктуризацию кредитов в ноябре почти на 8,5% по сравнению с показателями месяцем ранее, однако он остался на среднем уровне третьего квартала. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Банка России.

По данным Банка России, в ноябре общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц составило 182 тыс. штук. Это результат на 8,4% ниже предшествующего месяца, однако сравним со средним показателем за третий квартал (184,1 тыс.) и в 1,7 раза ниже показателя первых четырех месяцев действия программы (301,2 тыс.).

Эксперты рынка сошлись во мнении, что при оформлении кредита о реструктуризации задумывается не больше 10% физлиц. При этом лишь половина россиян могут спрогнозировать свою платежеспособность только на три месяца. Большинство же клиентов считают, что реструктуризация является крайней мерой, поэтому особого роста заявок быть не должно.

Аналитики посчитали, что самим банкам невыгодно увеличивать доли реструктуризаций в своих портфелях. Кроме того, банк не обязан заниматься реструктуризацией долга клиента по заявке от него. Кроме того, заемщик может обанкротиться, что по умолчанию невыгодно кредитору.

30 ноября российский Центробанк порекомендовал кредитным организациям проводить реструктуризации займов и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.