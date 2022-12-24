Nikkei: с 1 января японские фирмы прекратят страховать суда в водах России от военного ущерба

С 1 января японские фирмы прекратят страховать суда в водах России от военного ущерба, сообщает газета Nikkei.

Это решение может негативно повлиять на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2», отмечают в издании.

При этом, японское правительство хочет с начала нового года, после рождественских каникул, начать переговоры с зарубежными фирмами — чтобы они страховали суда в российских водах от ущерба, который может быть нанесен боевыми действиями.

Для Японии проект «Сахалин-2» обеспечивает почти 9% ежегодного потребления страны — он идет на генерацию электроэнергии в стране.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что новый участник нефтегазового проекта «Сахалин-2», который заменит Shell, еще не определен.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора СРП-проекта «Сахалин-2». Согласно условиям, в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности прежнего оператора Sakhalin Energy.