В МИД заявили о планах России сохранить объем прокачки нефти через Украину

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину, передает РИА Новости.

По его словам, насколько известно, в ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты», о том, что с 1 января 2023 года тарифы на прокачку нефти через трубопровод «Дружба», пролегающий по территории Украины, увеличатся.

Дипломат также обратил внимание на заявление президента «Транснефти» Николая Токарева, который 20 декабря сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне 2022 года.

В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты» в «Транснефть» писало, что Украина в 2023 году планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Восточную Европу.