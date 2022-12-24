В ФРГ отреагировали на указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea прокомментировали указ президента России Владимира Путина, запрещающий «Газпрому» приобретать голубое топливо у совместных предприятий с Wintershall по цене выше установленного лимита. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили агентству в пресс-службе Wintershall, в компании «приняли к сведению» данный указ и «в настоящее время детально анализируют ситуацию».

Ранее Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

Данный запрет устанавливается для оплаты поставок газа, газового конденсата и услуг по их добыче на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения «в случае, если размер обязательств рассчитан по цене на горючий природный газ, превышающей предельный размер цены, установленный правительством».

Wintershall Dea является крупнейшей в Европе частной нефтегазовой компанией, которая работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке.