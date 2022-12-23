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В Bank Of Georgia заявили, что специально российским гражданам счета не блокируют

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В Bank Of Georgia заявили, что кредитное учреждение не блокирует счета россиян специально, счета иностранных пользователей проводятся в случае, если их действия не соответствуют внутренней политике банка и их транзакции являются подозрительными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не имеем дело с массовым закрытием счетов для россиян. Будут это граждане РФ или граждане других государств, банк систематично ведет проверку счетов клиентов. Обычно блокировки происходят в случае, если транзакции и правила пользования счетами не соответствуют внутренней политике банка или являются подозрительными. Другие критерии нам неизвестны», — рассказала сотрудница банка.

Ранее россияне стали массово получать сообщения о предстоящем скором закрытии своих счетов в Bank Of Georgia.

На вывод средств с карт при этом банк предоставляет пять дней. В финансовом учреждении объяснили решение о закрытии счетов своей «внутренней политикой».

Отмечается, что среди попавших под блокировку также счета граждан Грузии и Украины, но таких случаев меньше.

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