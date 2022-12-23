Силуанов призвал регионы не ждать дотаций из Москвы, а самостоятельно развивать экономику

Глава российского Минфина Антон Силуанов на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» призвал губернаторов анализировать и внедрять положительный опыт других регионов для привлечения инвестиций, а не ждать дотаций от федерального центра, передает ТАСС.

По его словам, отдельные регионы занимаются реально экономикой. Их главы ездят по стране и за рубеж, для привлечения инвестиции, в то время как другие просто «сидят и ждут сверху дотаций».

«Еще раз предлагаю вам, может, в следующем году заняться именно распространением той практики, которая есть у хороших регионов, которые идут вперед. <...> И этот положительный опыт нам нужно изучать и его внедрять. А не стремиться жить на дотации», — глава ведомства.

Министр подчеркнул, что властям субъектов как никогда нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать регион инвестиционно привлекательным.

Ранее газета «Ведомости » писала, что правительство решило увеличить расходы бюджета в 2022 году на 2 трлн рублей.