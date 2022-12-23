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Украина на 30% увеличила импорт топлива из-за рубежа в декабре

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что импорт бензина и дизеля на Украину увеличился в декабре примерно на 30% Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, значительно увеличился импорт бензина и дизеля на Украину.

Ранее сообщалось, что глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов провел встречу с гендиректором газодобывающей компании Норвегии Equinor Андерсом Опедалем, в ходе которой была обсуждена возможность закупки Украиной газа у компании на специальных условиях.

По словам Чернышова, стороны обсудили усиление стратегического партнерства, в том числе возможность для Украины закупать и резервировать дополнительные объемы газа, которые понадобятся во время «сверхсложного отопительного сезона».

Отдельной темой, как отметил глава «Нафтогаза», были «специальные условия закупки и оплаты» газа.

До этого Чернышов в ходе встречи с послами стран G7 заявил, что для генерации электроэнергии Украина нуждается в помощи в закупке дополнительных трех миллиардов кубометров газа стоимостью четыре миллиарда долларов.

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