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Новак заявил, что от лимита цен на газ прежде всего пострадают поставщики из ЕС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Прежде всего от введения Евросоюзом лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, а не Россия. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Как отметил российский премьер, ликвидность европейского рынка газа в связи с потолком цен может снизиться, при этом никто не понимает, как этот механизм будет работать.

Несмотря на развитие солнечной и ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время, поэтому российская продукция будет востребована, сказал Новак.

По его словам, экономическое развитие в мире и повышение качества жизни будет сложно обеспечить без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию.

При этом он подчеркнул, что добыча газа в России по итогам 2022 года упадет на 18-20%, до 671 млрд кубометров. На внутренний рынок из этого объема пойдет примерно 470 млрд кубометров, добавил вице-премьер.

22 декабря Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. м). Мера начнет действовать 15 февраля 2023 года.

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