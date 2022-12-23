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Инвестстратег Бахтин заявил, что падение курса рубля остановится при балансе на торгах инвалютами

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Depositphotos

Курс рубля стабилизируется по отношению к евро и американскому доллару при появлении нового баланса между покупателями и продавцами зарубежных валют. Слова инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина приводит агентство «Прайм».

«С технической точки зрения нельзя исключать, что внешние факторы могут на какое-то время вынести доллар к значениям вблизи 75. Однако приближение пика налогового периода 26 декабря и техническая перепроданность рублевого актива скорее могут остудить курс до уровней около 70. Примерно на том же уровне мы ждем доллар и в январе, евро — на отметке 74 руб.», — заявил Бахтин.

По его словам, после декабрьского «всплеска» упадет спрос на импорт, а также уйдет в сторону фактор повышенных бюджетных расходов. Кроме того, в начале следующего года наступит ясность относительно последствий эмбарго стран Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морским путем для сырьевого экспорта России.

22 апреля курс евро в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) поднимался до 77 руб. впервые с 27 апреля. При этом американский доллар торговался на уровне 72,3 руб. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса российской валюты к ведущим мировым расчетным единицам ростом импорта зарубежных товаров на внутренний рынок страны.

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