Одесский морской торговый порт «Усть-Дунайск» был выставлен на приватизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Новости» Национальной общественной телерадиокомпании Украины, который ссылается на данные фонда Госимущества.

Аукцион назначен на 17 января 2023 года. Стартовая цена порта составляет 60 млн гривен (около $1,6 млн) и включает в себя 15 судов, четыре плавпричала, шесть транспортных средств, а также недвижимое имущество. Чистая прибыль объекта в январе-сентябре этого года достигла 848 тыс. гривен (около $23 тыс.).

Порт в Одесской области был открыт в 1977 году, а спустя год там начала работать первая регулярная линия по перевозке грузов придунайских государств — Болгарии, Венгрии, Чехословакии и СССР.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее предположил, что Одесса, Харьков и Николаев войдут в состав России до конца 2023 года. По его словам, киевские власти будут усиленно «бегать с предложениями о мире» в попытке отстоять столицу Украины. Но, подчеркнул глава крымского парламента, РФ не должна соглашаться на эти предложения «ни в коем случае», и в 2024 году взять Киев.