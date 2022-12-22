Народный банк Казахстана продал свою российскую «дочку» — Москоммерцбанк

Народный банк Казахстана продал 100% акций своего дочернего банка в России – Москоммерцбанка. Об этом кредитная организация сообщила на своем сайте. Детали сделки банк раскрывать не стал.

Москоммерцбанк занимал 134-е место в рейтинге российских банков по активам «Банки.ру». По данным на февраль 2022 года (с этого момента банки не раскрывают отчетность с разрешения ЦБ) активы Москоммерцбанка составляли 21,5 млрд руб. Банк был основан в 2001 году. Приоритетными направлениями его деятельности были кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес. Принадлежал Национальному банку Казахстана — одному из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии.

По данным Нацбанка Казахстана, Народный банк на 1 октября 2022 года занял первое место по объему активов среди 21 банка Казахстана. Крупнейшими бенефициарами банка являются дочь и зять первого президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы. Они контролируют банк через АО «Холдинговая группа «Алмэкс». Им принадлежит 69,52% банка.