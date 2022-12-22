Путин подписал указ о праве правительства разрешать сделки с лицами под санкциями России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий правительству страны выдавать временные разрешения на совершение сделок с попавшими под российские санкции лицами. Документ размещен на официальном портале нормативно-правовой информации.

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями», — говорится в документе.

В начале декабря министерство финансов и Центробанк доработали проект стратегии развития финансового рынка России до 2030 года и внесли его на рассмотрение в правительство. Среди приоритетов — трансформация системы платежей и расчетов с «дружественными» странами, защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация финрынка и другие направления.

При этом основной задачей станет трансформация структуры российской экономики с акцентом на внутренние источники финансирования инвестиций. Данная цель во многом обусловлена действием масштабных международных санкций против страны, уточнили в ЦБ.