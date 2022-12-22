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Маркетолог рассказала, зачем магазины делают новогодние скидки

Маркетолог Махотина: новогодние скидки — это игра, где выигрывают все

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Новогодние скидки — это игра, где выигрывают все, заявила в беседе с ФАН маркетолог Ольга Махотина. Она пояснила, что несмотря на уход из России многих компаний, потребность в новогоднем столе и подарках у граждан сохранилась, а значит и конкуренция среди магазинов. Чтобы привлечь покупателя именно на свою торговую площадку, компаниям приходится продумывать маркетинговые ходы, добавила эксперт.

«Каждая компания действует, учитывая свои бизнес-процессы и уровень продаж. Скидка — это эффективный инструмент для бизнеса, она стимулирует спрос и делает продажи регулируемыми, что позволяет спрогнозировать прибыль. Каждая компания строит свою формулу цены и люфт для размера скидки», — сказала Махотина.

При этом она отметила, что в случае дефицита товара и при условии его востребованности, скидок на него не будет и цена будет высокой. По ее словам, в любой стратегии продаж изначально установлен лимит на количество продукции.

Ранее опрос аналитического центра НАФИ и страхового дома «ВСК» показал, что почти треть россиян — 29% — боится, что в следующем году вырастут цены. При этом 27% граждан опасаются падения доходов.

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