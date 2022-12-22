Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 29 апреля

Курс доллара в ходе торгов в четверг поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля. Это следует из данных Мосбиржи. На 11:29 мск доллар торговался на уровне 72,29 рублей. С момента начала торгов американская валюта прибавила 1,2850%.

Курс евро также укрепился по отношению к рублю. На 11:29 мск европейская валюта торговалась на уровне 76,93 рублей. С утра евро прибавил 1,3275%.

Как ранее сообщил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, декабрь – исторически худший для рубля месяц, нацвалюта традиционно ослабляется перед Новым годом.

По его словам, ранее это объяснялось традиционно высокими тратами госбюджета, свойственными концу года, когда было необходимо в срок освоить соответствующие средства. Вместе с сезонным ростом спроса на импорт это приводило к увеличению покупок валюты на внутреннем рынке и ослаблению рубля, отметил он. По мнению Бабина, данные драйверы сохранили свое влияние и в этом году.

«Традиционное желание уйти на новогодние праздники в иностранной валюте может и в этот раз выступать одним из факторов ослабления рубля. Кроме того, нефтяные цены находятся недалеко от самых низких с начала года уровней, достигнутых недавно, снизились котировки и других сырьевых товаров, которые Россия продает за рубеж», — сказал Бабин.

Поэтому экспортные поступления продолжают уходить с пиковых уровней, а импорт — восстанавливаться, что является основной долгосрочной причиной дальнейшего ослабления рубля, резюмировал Бабин.