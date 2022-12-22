FT: технологические гиганты США начали отказываться от офисных помещений в Британии и ЕС

Некоторые высокотехнологические американские компании стали отказываться от офисных помещений за пределами страны, включая Британию и страны Евросоюза (ЕС). Это произошло на фоне общей экономической неопределенности на континенте, а также падения доходов и сокращений сотрудников, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Американские компании Alphabet, Meta (запрещена в РФ и признана экстремистской — «Газета.Ru») и Salesforce отказываются от арендованных офисных помещений в Лондоне и Дублине», — говорится в материале.

Подобному примеру хотят последовать и в корпорации Google, руководство которой в будущем году планирует покинуть по крайней мере один из лондонских офисов — в Белгрейв-хаус. На общую тенденцию повлияла коронавирусная пандемия, во время которой многие сотрудники крупнейших технологических компаний перешли на удаленный режим работы. В настоящее время часть из них намерена сохранить прежний режим и не выходить на работу из офиса. Данный фактор нанес серьезный ущерб интересам арендодателей деловых помещений, уточняется в статье.

«Арендодатели офисов уже столкнулись с самыми большими проблемами со времен финансового кризиса 2008 года. Стоимость офисов падает по обе стороны Атлантики в связи со все более мрачными экономическими перспективами», — заключается в заметке.

16 декабря РБК со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщил, что американская компания Apple собирается отказаться от штаб-квартиры в Москве, которая находится в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем. Ее офис с началом пандемии коронавируса использовался не в полную силу, а решение о прекращении аренды было принято после объявления в России мобилизации в конце сентября.