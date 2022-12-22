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Мантуров: график производства продукции для СВО сформирован до 2025 года

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью газете «Ведомости», что российское Минобороны РФ определилось с необходимой для решения задач спецоперации номенклатурой изделий, в соответствии с этим был сформирован график производства до 2025 года.

Он сказал, что графики сформированы на 2023 год по месяцам, на 2024 год — по кварталам, на 2025 год — по полугодиям.

Мантуров заявил, что в этом году производство продукции оборонно-промышленного комплекса увеличилось в разы. По его словам, в этом году Минобороны поставило задачу увеличить выпуск некоторых образцов продукции в три раза, по другим — в 10 раз.

Днем ранее на итоговой коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации Украина понесла значительные потери и потеряла существенную часть своего вооружения и техники. При этом помощь Киеву продолжает оказывать Запад, указал министр обороны. По его словам, 27 стран уже потратили на восполнение потерь украинской армии $97 млрд, что куда больше брошенного американцами имущества в Афганистане.

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