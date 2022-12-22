Счетная палата отметила рекордный профицит консолидированных бюджетов российских регионов

По итогам первых 11 месяцев текущего года профицит консолидированных бюджетов регионов России составил 1,23 трлн рублей. Этот показатель оказался на рекордном уровне за последние годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Счетной палаты (СП).

«По оперативным данным Федерального казначейства, итоги исполнения консолидированных бюджетов регионов по состоянию на 1 декабря 2022 года продолжают фиксировать рекордный за последние годы профицит в объеме 1 230,3 миллиарда рублей», — уточнили в ведомстве.

При этом бюджеты 64 российских регионов с января по ноябрь включительно были исполнены с общим профицитом 1,34 трлн рублей. Дефицитный показатель в общем объеме 111 млрд рублей продемонстрировала казна лишь 22 регионов, указали в Счетной палате.

В то же время почти 67% суммарного профицита приходится на крупнейшие российские регионы и города федерального значения. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 303,3 млрд рублей, в Москве — 250,6 млрд. Однако значительно меньший профицит аудиторы зафиксировали в Кемеровской области (73 млрд), Ямало-Ненецком автономном округе (71,4 млрд), Сахалинской и Московской (69,8 млрд и 52,2 млрд соответственно) областях.

14 декабря аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заявили, что объем суммарных денежных поступлений в бюджеты российских регионов увеличились на 15% по итогам первых десяти месяцев 2022 года в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го. Однако в последние месяцы положительная динамика замедлилась.