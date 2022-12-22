На севере ФРГ ограничили внутреннее судоходство из-за утечки нефти

Проход судов по Кильскому каналу через территорию Германии временно закрыт в связи с утечкой нефти в портовом городе Брунсбюттель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы.

«Что привело к утечке, неизвестно», — говорится в сообщении городской полиции. Подчеркивается, что угрозы для населения нет.

Нарушение в работе нефтепровода было зафиксировано ранее днем. Перекачку топлива остановили. Специалисты устраняют последствия.

За это время нефтяное пятно успело растянуться приблизительно на шесть километров. Подробности об ущербе не приводятся.

Министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт планирует проконтролировать обстановку на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что около трех тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива Азовского моря. На место происшествия выдвинулись экстренные службы, а также оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона.