Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На севере ФРГ ограничили внутреннее судоходство из-за утечки нефти

Проход судов по Кильскому каналу закрыт из-за утечки нефти в порту Брунсбюттель

close
100%
Frank Molter/Global Look Press

Проход судов по Кильскому каналу через территорию Германии временно закрыт в связи с утечкой нефти в портовом городе Брунсбюттель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы.

«Что привело к утечке, неизвестно», — говорится в сообщении городской полиции. Подчеркивается, что угрозы для населения нет.

Нарушение в работе нефтепровода было зафиксировано ранее днем. Перекачку топлива остановили. Специалисты устраняют последствия.

За это время нефтяное пятно успело растянуться приблизительно на шесть километров. Подробности об ущербе не приводятся.

Министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт планирует проконтролировать обстановку на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что около трех тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива Азовского моря. На место происшествия выдвинулись экстренные службы, а также оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть