Потолок цен не коснется нефтепродуктов из России, отправленных до 5 февраля

Потолок цен на российские нефтепродукты не будет распространяться на поставки, загруженные на суда до 5 февраля 2023 года и доставленные до 1 апреля, говорится на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что российские углеводороды, чтобы не попасть под ограничения, должны быть загружены на судно до 00:01 (08:01 мск) 5 февраля 2023 года и разгружены в порту назначения до 00:01 (08:01 мск) 1 апреля 2023 года.

При этом американские компании «могут продолжать предоставлять услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения, закупленных по цене выше потолка», если выше указанные временные рамки соблюдаются.

Ранее в Минфине США допустили снижение «потолка» цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Администрация США намерена согласовать со своими союзниками и партнерами дальнейшее сокращение предельной цены на российскую нефть. Ранее страны G7 и Австралия согласовали «потолок» стоимости сырья на уровне $60 за баррель, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.