Handelsblatt: Uniper придется продать угольную станцию ради получения €34,5 млрд от властей ФРГ

Предоставление правительством Германии финансовой помощи концерну Uniper в размере €34,5 млрд станет возможно только в случае дальнейшей продажи руководством компании угольной станции Datteln 4, расположенной в северной части страны, в Рурской области. Об этом сообщает местная газета Handelsblatt.

«Федеральное правительство может поддержать компанию на сумму до 34,5 млрд евро. Однако условия в некоторых случаях более жесткие, чем ожидали некоторые наблюдатели. К 2026 году Uniper должен продать ряд бизнес-единиц, включая современную угольную электростанцию Datteln 4, расположенную в северной Рурской области», — говорится в материале.

Кроме того, еще одним условием предоставления финансовой помощи испытывающему трудности концерну является будущая продажа газовой электростанции в Венгрии. Таким образом, Uniper рискует лишиться всего собственного бизнеса в этой европейской стране. Подобные условия заместитель главы наблюдательного совета концерна Харальд Зеегац назвал «жесткими сокращениями».

«Информация о продаже Datteln 4 и Uniper Heat особенно болезненна для пострадавших коллег в Германии за несколько дней до Рождества. Но для компании важно, чтобы стабилизация была проведена сейчас. Мы должны согласовать стратегию, ориентированную на будущее развитие», — заключил Зеегац.

21 декабря Еврокомиссия (ЕК) разрешила правительству Германии выделить из бюджета страны €34,5 млрд на рекапитализацию энергоконцерна Uniper. При этом еще €6,3 млрд должны пойти на поддержку компании SEFE, которая до национализации называлась Gazprom Germania и была дочерней структурой «Газпрома».