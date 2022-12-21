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ERR: у эстонцев упадет уровень жизни из-за роста цен и безработицы в начале 2023 года

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Depositphotos

В начале 2023 года жители Эстонии могут столкнуться с резким падением уровня жизни из-за того, что вырастет безработица и цены. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на прогноз Банка Эстонии.

Новый год жители Эстонии встретят в тяжелых экономических условиях. Возрастет безработица, цены поползут вверх, а увеличения доходов в самом начале года ждать не приходится. Из-за того, что сбережений у населения осталось мало, то покупательская способность тоже сократится, отметили в публикации.

По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, отсроченное ранее снижение покупательской способности населения начнется с начала 2023 года. Большинство накоплений у людей уже закончились, а доходы так и не росли. При этом в следующем году роста накоплений не ожидается, так как разница между ростом цен и зарплат будет лишь увеличиваться.

Он добавил, что в 2023 году инфляция сократится до 9%, но резкого замедления роста цен лучше не ждать. Кроме того, из-за дефицита бюджета власти увеличивают объемы денег в экономике страны, что приводит лишь к очередному росту инфляции. Однако по предварительным прогнозам в 2024 году инфляция должна вернуться к уровню в 2%. К экономическим показателям до текущего кризиса страна придет только в 2025 году.

В начале октября портал ERR сообщил, что столица Эстонии будет встречать Рождество и Новый год без праздничных фейерверков. По информации портала, местные власти решили отказаться от салюта по соображениям экономии бюджетных средств.

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