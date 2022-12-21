Bloomberg сообщил, что Илон Маск потерял в этом году больше, чем заработал в прошлом

Убытки американского бизнесмена, главы Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска в 2022 году достигли $122,6 млрд. Это больше, чем Маск заработал в 2021 году, пишет агентство Bloomberg.

«Убытки Маска за год теперь составляют $122,6 млрд, что превышает сумму, которую он заработал в 2021 году», — следует из статьи.

Как отмечает Bloomberg, состояние Илона Маска продолжает падать спустя неделю после того, как он потерял место самого богатого человека в мире.

Собственный капитал Маска упал на $7,7 млрд во вторник после того, как акции Tesla Inc. понесли самые резкие однодневные потери с октября. Акции Tesla Inc упали почти на 6% во вторник после того, как ряд брокерских компаний снизили свои целевые цены на акции производителя электромобилей, сославшись на риск отвлечения Илона Маска в Твиттере. Акции Tesla достигли более чем двухлетнего минимума в $140,86.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал главного исполнительного директора Tesla в настоящее время составляет $147,7 млрд. Это самый низкий показатель более чем за два года. Его состояние в основном состоит из акций и опционов Tesla.