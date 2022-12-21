Минфин США допустил пересмотр «потолка» цен на нефть из России

Администрация США намерена согласовать со своими союзниками и партнерами дальнейшее сокращение предельной цены на российскую нефть. Ранее страны G7 и Австралия согласовали «потолок» стоимости сырья на уровне $60 за баррель, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в интервью агентству Reuters.

«В ноябре Россия от продажи нефти заработала меньше финансовых средств, чем в октябре, в то время как объем добываемой нефти остался почти таким же. В дальнейшем США вместе с союзниками и партнерами будут договариваться о еще более низких ценах на российскую нефть», — предостерег Адейемо.

По его словам, Вашингтон продолжит использовать санкции и экспортный контроль для препятствования бесперебойной работы российской цепочки поставок и способности Москвы производить вооружение, использующееся в конфликте на Украине. В этих пунктах необходимо и дальше оказывать давление на Кремль.

21 декабря газета «Коммерсантъ» сообщила о снижении объемов экспорта российской нефти в декабре на 11%. На спад повлияли несколько факторов. Среди главных — вступление 5 декабря в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российского сырья, перевозимого морским путем, а также введение странами G7 и Австралией предельной стоимости нефти из России на уровне $60 за баррель.