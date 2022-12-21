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Bloomberg: потолок цен на газ только усилит энергокризис в Европе

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Michael Probst/AP

Введение Евросоюзом (ЕС) предельных цен на газ может повлечь за собой только ухудшение ситуации с энергетическим кризисом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Механизм потолка цен на газ, который согласовали в ЕС, может помочь предотвратить колебания цен. Однако из-за этого Европа станет уязвимой, в частности в вопросе поставок газа и росте конкуренции со стороны азиатских стран, отметили в публикации.

По данным агентства, если спрос на газ не ограничивать, при этом параллельно вводя потолок цен, то велик риск дефицита поставок топлива. Из-за этого предложение топлива в мире в 2023 году может резко сократиться. Кроме того, в худшем сценарии правительства могут установить норму потребления газа.

Авторы статьи указали, что потолок цен затруднит увеличение объема заявок для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). В этом случае поставщики будут выбирать азиатский рынок, так как цены в этом регионе будут куда выше предельных европейских показателей.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты на основе рыночных данных сообщило, что резкий рост цен на энергоносители после обострения конфликта на Украине нанес ущерб экономике ЕС примерно на $1 трлн. Однако пики глобального энергокризиса еще впереди, поэтому напряженная ситуация на европейском энергетическом рынке сохранится вплоть до 2026 года.

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