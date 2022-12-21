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Курс евро на Мосбирже впервые с 29 апреля превысил 75 рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с 29 апреля превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, в 8:39 по московскому времени стоимость евро достигла 75,02 рубля.

В 8:44 мск курс евро снизился до 74,81 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с 11 мая превысил планку в 69 рублей.

До этого аналитики предсказали укрепление доллара до 65 рублей в декабре. Предполагалось, что за декабрь рубль может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Эксперты посчитали, что сохранить его на уровне 59–60 за доллар могут лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций.

Специалисты в начале декабря заявляли, что при самом пессимистичном прогнозе рубль может ослабнуть до 68 за доллар, а евро достигнет 71 рубля. Это представлялось возможным, если будут новые потрясения в геополитике, продолжится рост заболеваемости коронавирусом в Китае, а экспорт из России будут и далее ограничивать.

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