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С февраля Болгария передала Украине помощь на $243 млн

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

С начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму около 243 млн долларов. Страна планирует продолжить поддержку Украины. Об этом написал портал РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

«Болгария категорически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий. У нас прекрасные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях с украинским народом», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Болгария поставила на Украину по 2000 касок и бронежилетов, 350 аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Сейчас страна планирует продолжить бесплатно передавать вооружение, снаряжение и боеприпасы, а также ежегодно будет готовить на своей территории 60 украинских медиков.

Парламент Болгарии одобрил соглашение с Киевом о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.

20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна передала Украине ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale.

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