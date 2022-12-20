Стоимость экспорта трубопроводного газа из России в Китай выросла на 177% с января

С января по ноябрь Россия заработала на поставках трубопроводного природного газа в Китай $3,5 млрд. Объемы выручки с начала текущего года увеличились на 177%, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Главного таможенного управления КНР.

«Поставки трубопроводного газа из России в Китай в январе--ноябре текущего года в стоимостном выражении составили $3,546 млрд, что на 177% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материале.

За тот же период объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай выросли в денежном выражении на 150% — до $6,1 млрд. А объемы экспорта данного вида топлива с января по ноябрь увеличился на 39% в сравнении с показателем за аналогичное время 2021-го — до 5,82 млн тонн, уточняется в заметке.

При этом Россия по итогам ноября текущего года стала лидером среди зарубежных экспортеров по объемам поставок нефти в Китай. Москва отправила в КНР 7,8 млн тонн сырья и опередила по данному показателю Саудовскую Аравию (6,6 млн тонн). Однако темпы роста поставок российской нефти в Китай в сравнении с октябрем составили только 1%.

17 декабря американский журнал Foreign Policy сообщил, что установление странами G7 и Австралией «потолка» цен на российскую нефть не сократит сырьевые доходы Москвы, но при этом ударит по Европе. В последние годы нефть из России продавалось в среднем по цене около $60. Именно эту планку согласовали 5 декабря 2022 года западные страны.