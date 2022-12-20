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Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов Национального расчетного депозитария

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Francois Lenoir/Reuters

Министерство финансов (Минфин) Люксембурга разрешил разблокировать часть активов, ценных бумаг и купонного дохода Национального расчетного депозитария (НРД) в международном депозитарии Clearstream. Данные активы находились под ограничениями Евросоюза (ЕС), которые были введены против НРД в начале июня 2022 года, сообщается на сайте регулятора.

Ведомство Люксембурга разрешило разблокировать те активы НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня. При этом российский расчетный депозитарий должен успеть завершить все работы по разблокировке активов со своей стороны до 7 января 2023 года, уточняется в документе.

В результате действия санкций под блокировкой оказались активы НРД на общую сумму 6 трлн рублей. Порядка 5 млн россиян не могли распоряжаться зарубежными акциями на 320 млрд рублей. Генеральная лицензия Минфина Люксембурга позволит перевести активы несанкционных инвесторов из НРД в другие места хранения.

19 декабря первый заместитель председателя Центробанка России (ЦБ РФ) Владимир Чистюхин выразил надежду, что российский бизнес добьется от западных стран разблокировки замороженных активов. В настоящее время участники финансового рынка, обратившиеся в регулирующие органы стран Евросоюза (ЕС) за разрешением на разблокировку замороженных активов, пытаются вписаться в дедлайн ЕС, который должен наступить 7 января 2023 года.

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