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В Еврокомиссии выразили надежду, что первые совместные закупки газа в ЕС пройдут весной

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Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции выразил надежду, что первые совместные закупки газа в Евросоюз пройдут весной. Он уточнил, что речь идет и об импорте через долгосрочные контракты. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Цель — завершить первые совместные закупки, в том числе через долгосрочные контракты, задолго до следующего лета», — сказал Шефчович.

Он уточнил, что первые тендеры на закупку газа намечены на весну 2023 года.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза окончательно одобрили механизм совместных закупок минимум на 13,5 млрд кубометров газа в 2023 году. Согласно ему, при возникновении чрезвычайной ситуации хотя бы в одном государстве ЕС местные власти могут приобрести газ от других стран за компенсацию. Она должна быть «справедливой».

Как следует из пресс-релиза на сайте Совета Европы, сбор заявок на импорт минимум 13,5 млрд кубометров газа из всех стран ЕС будет обязательным. 13,5 млрд кубометров соответствует 15% от суммарной вместимости газовых хранилищ стран – участниц союза. Именно столько должен составить объем закупок газа странами ЕС в 2023 году.

Российский газ будет исключен из контрактов на совместные закупки газа в ЕС. Об этом министры энергетики стран Евросоюза договорились в ноябре.

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