Сбер получил три награды премии Wealth Navigator Awards

Сбер получил сразу три награды премии Wealth Navigator Awards 2022, сообщает пресс-служба компании. Церемония награждения прошла 19 декабря 2022 года в Москве.

«Компания СберСтрахование жизни второй год подряд стала лауреатом в номинации «Лучшая страховая компания». В новой номинации «Банк-партнер в условиях идеального шторма» победил Sber Private Banking. А руководитель этого направления Евгения Тюрикова удостоена награды «За личный вклад в развитие индустрии private banking & wealth management», — говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь, в 2022 году российский страховой рынок столкнулся с серьезными вызовами, которые стали драйверами новых идей и преобразований.

«Мы оперативно трансформировали свою продуктовую линейку, что помогло укрепить наши позиции. Хочу отметить, что сегмент Private Banking очень важен для нас. И наша новая программа с инвестиционным доходом «Управляемый капитал» предлагает новый подход к управлению инвестициями, дает налоговые и юридические преференции. Мы верим, что она может стать новым драйвером отрасли», — сказал он.

В свою очередь глава Sber Private Banking Евгения Тюрикова напомнила, что ее команда из года в год становится лауреатом этой премии, но, по ее мнению, награда этого года — особенная.

«Особенная потому, что она вручена нам по итогам 2022 года — самого сложного и турбулентного для всей индустрии Private Banking. Это действительно был год идеального шторма, в котором нам удалось сохранить самое главное — доверие наших клиентов», — подчеркнула Тюрикова.

Напомним, летом 2022 года СберСтрахование жизни запустила новую программу «Управляемый капитал», которая объединяет страхование жизни и вложения в паевые инвестиционные фонды (принцип unit-linked). Клиенты уже вложили в программу 7 млрд рублей.