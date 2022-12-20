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Новак: Россия ответит на введение потолка цен на газ после изучения юридических документов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Власти России ответят на введение предельных цен на импортируемый в Европу газ после изучения юридических документов. В настоящее время соответствующей документации пока нет, приводит слова вице-премьера Александра Новака РИА Новости.

20 декабря в Евросоюзе (ЕС) заявили, что действие механизма коррекции рынка газа будет действовать до февраля 2024 года. Регулирование вступит в силу с 15 февраля 2023 года. Предельная цена импортируемого в ЕС газа составит €180 за МВт/ч.

«Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент», — заявил Новак.

Механизм ценовой коррекции может быть задействован, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35. Однако ограничение цены на газ не будет применяться к внебиржевым сделкам, в которых участники торгуют напрямую.

20 декабря министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что введение механизма потолка цен на газ стало своего рода «политическим сигналом» для России со стороны Евросоюза (ЕС). Данное «послание» представляет собой «огромную символическую ценность».

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