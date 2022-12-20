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Совет ЕС одобрил окончательные параметры совместных закупок газа в регионе в 2023 году

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Bela Szandelszky/AP

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) окончательно одобрили механизм совместных закупок минимум на 13,5 млрд кубометров газа в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Министры официально приняли регулирование Совета об укреплении солидарности за счет улучшения координации закупок газа, обмена газом через границы и надежных ценовых бенчмарков», — отметили в публикации.

В пресс-релизе добавили, что содержание этого закона было согласовано еще 24 ноября, а утверждение состоялось лишь сейчас.

В документе также указали, что обязательным станет сбор заявок минимум на 13,5 млрд кубометров газа из всех стран ЕС, что соответствует 15% от суммарной вместимости газовых хранилищ стран – участниц союза.

В конце ноября министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Их объем в 2023 году должен составить не менее 15% от суммарной вместимости газохранилищ государств-членов.

Механизм совместных закупок подразумевает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации хотя бы в одном государстве ЕС местные власти получат возможность приобрести газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию.

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